Zonnige dag, maar de temperaturen blijven rond het vriespunt IB

07 februari 2018

06u44

Bron: Belga 1 Weernieuws De zon is vandaag de hele dag van de partij in de noordwestelijke landshelft. Over het zuidoostelijke deel is het eerst nog zwaarbewolkt, met eventueel nog wat lichte sneeuw, maar in de loop van de dag verschijnen ook daar meer opklaringen en blijft het droog.

Het blijft koud, met maxima van 2 à 3 graden aan zee, rond het vriespunt in het centrum en tot -3 graden in de Hoge Venen. Dat meldt het KMI.

In de meeste streken wordt het tegen de avond en 's nachts lichtbewolkt. Over het uiterste westen en later ook in het uiterste noordwesten krijgen we meer wolken met kans op een paar lokale sneeuwbuien. Lichte ijzel is niet uitgesloten. Het vriest stevig, met minima van -1 graad aan de kust, rond -5 à -6 graden in het centrum en tot -10 graden of lager in de Ardennen.

Kans op lichte sneeuw

Een uitloper van het hogedrukgebied in de Azoren zorgt morgen voor rustig en droog weer met mooie zonnige perioden. Aan de kust en in het westen is er meer bewolking, met aanvankelijk nog kans op wat lichte sneeuw. De ochtend is zeer koud, maar overdag klimmen de temperaturen naar waarden tussen -1 graad in de Hoge Venen en tot 4 of 5 graden in het centrum en het westen.

Vrijdag schuift vanaf het westen een storing traag over het land. Dat gaat gepaard met sneeuw en smeltende sneeuw, in de namiddag over het westen overgaand in regen. De storing bereikt in de avond het oosten van het land. Daar blijft het ook 's avonds en 's nachts sneeuwen. Op het einde van de dag bereiken we temperaturen van 0 graden in de Ardennen, en tot 5 graden aan zee.