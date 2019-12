Zonnig zondagsweer, nieuwe jaar start met vriestemperaturen RL

29 december 2019

06u46

Bron: Belga 3 Weernieuws Het wordt een vrij zonnige zondag met soms meer wolken in het noorden. Het kwik stijgt tot 4 à 7 graden, zo verwacht het KMI. Komende nacht gaat het vriezen.

Zondagvoormiddag is er wat nevel mogelijk in het westen en het noorden van het land. Nadien wordt het meestal zonnig, ondanks hoge en middelhoge wolkenvelden in het noorden van het land. De wind is zwak en soms matig in de Ardennen en aan zee uit zuid tot zuidoost.

's Nachts blijft het rustig met eerst nog hoge wolkenvelden, maar later wordt het helder vanaf het westen. De minima liggen tussen -4 en +1. De wind waait zwak tot soms matig uit zuid tot zuidwest.

Ook maandag wordt zonnig. Dinsdag, de laatste dag van 2019, start zwaarbewolkt maar in de loop van de dag komen er soms brede opklaringen vanuit het noordwesten. Het nieuwe jaar zal beginnen met vriestemperaturen.

