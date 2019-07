Zonnig zomerweer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 juli Jill Peeters

03 juli 2019

11u30 15 Weernieuws Het wordt een zonovergoten donderdag, met slechts hier en daar wat stapelwolken. Er staat wel een frisse noordenwind, die zwak tot matig waait, en ervoor zorgt dat het niet uitzonderlijk warm kan worden. De maxima blijven steken op 19 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Het warmst wordt het in Lotharingen, het uiterste zuiden van ons land.

Donderdagavond is het zonnig en het eerste deel van de nacht is het nog helder. ‘s Nachts krimpt de wind naar het noordwesten en vanuit die richting komen er enkele wolkenvelden vanover de Noordzee tot over het land. De minima zakken naar 12 tot 14 graden in Vlaanderen. In Hoog-België is het frisser, met minima van 8 graden.

Een uitloper van een hogedrukgebied met kern vlakbij Ierland laat zich voelen tot bij ons. Dit houdt de storingen op een afstandje. Vrijdag trekt de kern van het hogedrukgebied stilaan weg en komen we langzaam in de greep van een lagedrukgebied dat boven het noorden van Denemarken ligt.

Vrijdag krijgen we eerst nog een zonnige en warme dag. De maxima stijgen naar 22 graden aan zee en 25 tot 26 graden in het binnenland. De west-noordwestenwind waait zwak tot matig. Zaterdag is het eerst zonnig, maar later is er wat meer bewolking. Het blijft droog. De maxima liggen wat lager, tussen 19 en 23 graden. Zondag is er zon, afgewisseld met wolken die voor een buitje kunnen zorgen, vooral in het zuiden van ons land. Het wordt dan 19 tot 20 graden.