Zonnig weer maakt plaats voor frisse temperaturen en lokale buien AW

29 maart 2020

06u57

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is voormiddag wisselend bewolkt met een paar lokale buien van regen, eventueel smeltende sneeuw of wat korrelhagel in de Ardennen. In de loop van de namiddag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt over het centrum en het oosten met plaatselijke buien van regen. Over het westen blijft het in de namiddag overwegend droog met opklaringen. Het wordt een koude dag met maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 7 à 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond vallen er tijdelijk over het zuidoosten nog enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Elders worden de opklaringen breed. Volgende nacht zijn er aan zee soms wolkenvelden, maar blijft het overwegend droog. In het binnenland is het lichtbewolkt tot helder. Met uitzondering van de kuststreek gaat het overal vriezen: we krijgen minima van 2 graden aan zee, -2 à -3 graden in het centrum tot -6 à -7 graden in de Hoge Venen.



In de loop van maandag wordt het wisselend bewolkt vanaf het noorden met enkele buien. De buien vallen als regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Hoge Venen kunnen sneeuwbuien voor een sneeuwlaagje zorgen. Het wordt vrij koud, met maxima van 2 à 3 graden op de Ardense hoogten tot 9 of 10 graden in het centrum van het land.



Op dinsdag blijft het droog en vrij rustig met zon en wolken. Het blijft te fris voor de tijd van het jaar met maxima tussen 3 en 6 graden in de Hoge Ardennen en van 6 tot 10 graden elders. 's Ochtends vriest het vrijwel overal.



Na een koude ochtend is het woensdag eerst zonnig. Later wordt het vanaf het noorden geleidelijk wisselend bewolkt, maar blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 5 graden in Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum van het land.



Donderdag wisselen opklaringen en bewolkte perioden elkaar af. In de kuststreek zijn enkele buitjes mogelijk, maar elders blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen en 10 à 11 graden in het centrum van het land.

