Zonnig weekend voor de deur, met maar liefst 9 graden verschil tussen kust en Kempen sam

29 juni 2018

06u58

Bron: belga 0 Weernieuws We kunnen vandaag opnieuw genieten van een zonnige zomerdag met maxima tussen 21 graden aan zee en 30 graden in de Kempen. De wind is meestal matig uit noordnoordoost tot noordoost.

Vooral in het zuidoosten van het land kunnen wel wat stapelwolken voorkomen, zo meldt het KMI. Aan de kust kunnen er soms ook wat lage wolkenvelden vanaf zee binnentrekken.

Vanavond en -nacht is het vaak helder of lichtbewolkt bij minima tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het centrum van het land. Uit noordnoordoost waait een zwak tot matige wind die draait naar het noordoosten.

Weekend

Ook het weekend blijft warm en zonnig. Morgen liggen de maxima tussen 25 graden aan de kust alsook op de Ardense Hoogten en 30 graden of meer in het centrum. De wind waait matig uit het oosten in het binnenland en noordoost aan zee.

Van overmorgen tot en met dinsdag blijft het droog en zonnig. Het is warm met maxima tussen 23 en 28 graden in het binnenland. Eerst waait er een overwegend matige oostenwind, maar dinsdag wordt de wind zwak en veranderlijk.