Zonnig weekend tot 27 graden op komst HAA

17 juli 2020

06u33

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt een behoorlijk warm weekend, zonder heet te worden. Dat meldt het KMI. Vandaag is het eerst nog zwaarbewolkt met mogelijk een spatje regen. Later op de dag komen er opklaringen vanuit het westen. De temperaturen klimmen tot 25 graden. Ook morgen en zondag is het zonnig en wordt het nog iets warmer.

Vandaag is het het eerst zwaarbewolkt waaruit eventueel wat gedruppel kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. In de namiddag verschijnen er stilaan meer opklaringen vanaf het westen. Het wordt zachter met maxima van 17 graden in de Hoge Venen en 25 graden in het zuidwesten van het land. De wind is overwegend zwak uit noordwestelijke richtingen.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan zich wat nevel of een mistbank vormen. De minima liggen tussen 9 en 15 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Weekend

Morgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden en wolkenvelden. In het oosten van het land overheerst in de namiddag de bewolking met eventueel een lokaal buitje, in het westen is er meer zon. Het wordt vrij warm met maxima van 21 à 22 graden in de Hoge Ardennen tot 26 à 27 graden in het centrum van het land. De wind wordt zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen.

Zondag begint de dag droog met zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond verwachten we al wat regen of enkele buien aan de kust. De maxima schommelen van 20 graden aan zee tot 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Volgende week

Maandag trekt een storing met regen of enkele buien verder van west naar oost door het land. Vanuit het westen wordt het droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 18 graden in Hoog­ België en 22 graden in Belgisch Lotharingen bij een matige en aan zee soms vrij krachtige noordelijke wind.

Dinsdag blijft het droog met zon en in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. De maxima liggen tussen 18 graden in Hoog­ België en 22 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen bij een nog altijd matige noordelijke wind.

Woensdag wordt het rustig en droog met zon en in de loop van de dag opnieuw stapelwolken in het binnenland. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.

Donderdag zou het droog zijn met zon en wolken. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.