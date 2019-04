Zonnig weekend op komst met temperaturen tot 18 graden ttr

05 april 2019

06u30

Bron: belga 44 weer Vandaag start eerst zonnig en droog, maar later komen er wat meer wolkenvelden. Het blijft ook morgen droog, zondag kunnen er enkele lokale buien vallen. De temperaturen lopen komend weekend op tot 13 en zelfs 18 graden.

Na een frisse start krijgen we vandaag rustig en zonnig weer. In de namiddag wordt het gedeeltelijk bewolkt, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 9 of 10 graden op de Ardense hoogten tot 13 of 14 graden in Laag- en Midden-België. 's Avonds en 's nachts blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan er zich nevel of een mistbank vormen. De minima liggen tussen 0 en 6 graden.

Morgen blijft het droog en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het wordt zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 13 graden tot lokaal 18 graden in de Kempen. Aan zee steekt er in de namiddag een stevige noordoostelijke zeebries op.



Zondag wordt het wisselend bewolkt met stapelbewolking die hier en daar aanleiding kan geven tot buien. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 18 graden in de Kempen.

Maandag begint de dag op verschillende plaatsen met mist. Later overdag is het wisselend bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien. Het blijft zacht, met maxima tussen de 12 en 18 graden.

