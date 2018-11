Zonnig weekend met koude oostenwind LVA

Bron: Belga 0 Weernieuws Zaterdagochtend hangt er aanvankelijk nog mist over het westen van het land. Later wordt het overal zonnig met maxima van 6 tot 8 graden in de Ardennen en van 8 tot 10 graden in de andere streken. De oostenwind wakkert aan en wordt matig, wat het koudegevoel versterkt. Dat meldt het KMI.

In de nacht van zaterdag op zondag is het licht bewolkt tot helder met minima van -1 tot -3 graden in de Ardennen en van -1 tot +1 graad in de andere streken. Het blijft matig waaien uit oostelijke richtingen.

Ook zondag is het zonnig maar blijft het vrij koud met een matige oost- tot noordoostenwind. Het wordt niet warmer dan 4 tot 8 graden. 's Avonds komen er mogelijk wolkenvelden opzetten vanuit het oosten.

Volgende week bevinden we ons in een koude noordoostelijke stroming die geleidelijk meer vocht meevoert. Er komen vrij veel wolkenvelden waaruit plaatselijk lichte neerslag kan vallen. In het oosten van het land wordt dat mogelijk sneeuw. Op de Ardense hoogten liggen de temperaturen overdag in de buurt van het vriespunt, elders zijn de maxima licht positief. 's Nachts vriest het in de meeste streken. In het tweede deel van de week neemt de wind in kracht af.

