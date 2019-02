Zonnig weekend met frisse nachten ttr

23 februari 2019

06u12

Bron: belga 0 Weernieuws Deze ochtend lossen nevel en plaatselijke mistbanken snel op. Overdag is het zonnig met af en toe enkele hoge sluierwolken. Het wordt erg zacht met maxima van 8 tot 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het lichtbewolkt tot helder. De minima liggen tussen -2 en 3 graden. De zuidoostenwind wordt op de meeste plaatsen zwak, maar blijft in de Ardennen matig.



Na een vrij koude nacht wordt het morgen rustig en overwegend zonnig met maxima tussen 10 en 14 graden. De wind waait meestal zwak uit oost tot zuidoost.

Maandag wordt het opnieuw zonnig. Het is erg zacht met maxima rond 14 of 15 graden in het centrum. De wind is zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen. Ook dinsdag is het zonnig met maxima tot 16 graden en een zwakke wind uit oost tot zuidoost. Woensdag halen we zelfs plaatselijk 18 graden.

Meer over Ardennen

KMI

weer