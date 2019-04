Zonnig paasweekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 en 21 april Jill Peeters

19 april 2019

12u00 15 Weernieuws Morgen duwt een stralende zon het kwik lokaal tot een zomerse 25 graden. Gemiddeld liggen de temperaturen rond 23 graden. Er staat een zwak briesje uit het oosten.

Morgenavond gaat de temperatuur maar heel geleidelijk omlaag. Rond een uur of acht is het met 20 graden nog steeds heerlijk warm.

Zondag kan de zon het weerbeeld opnieuw domineren van de ochtend tot de avond. Bij maxima rond gemiddeld 23 graden wordt het een erg warme Pasen.

Maandag doet de zon opnieuw haar uiterste best. Het wordt warm bij 24 graden en lokaal is 26 graden mogelijk. In het zuiden zijn er enkele wolken.

De dagen nadien zijn er naast zonnige perioden ook enkele stapelwolken. Aanvankelijk blijft het waarschijnlijk droog. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe en daarbij is er ook kans op onweer. Met 19 tot 23 graden blijft het wel zachter dan normaal.