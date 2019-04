Zonnig paasweekend voor de boeg: temperaturen tot 23 graden AW

19 april 2019

06u55

Bron: Belga 9 Weernieuws Ook op Goede Vrijdag is het opnieuw overal zonnig. Namiddag kunnen er ten zuiden van de Samber en Maas stapelwolken ontstaan en op het einde van de dag kan er een lokale bui vallen in de buurt van de Franse grens. De maxima liggen daarbij tussen 17 en 23 graden, meldt het KMI.

's Avonds is er nog kans op een bui langs de Franse grens. Maar daarna wordt het overal droog en helder. De minima liggen tussen 6 en 9 graden.



Het weer blijft het hele verlengde weekend op z'n paasbest. Zaterdag vuren de weergoden opnieuw stralend weer af met in de namiddag kans op enkele wolkjes. De maxima liggen rond 18 graden aan zee en in de Ardennen, maar in het binnenland kan het kwik tot rond 23 graden klimmen.

Ook Pasen wordt een zonovergoten dag. De hoogdag wordt ietsje minder warm, met maxima tussen 16 en 21 graden.



Paasmaandag wordt het dan opnieuw een tikkeltje warmer. De weerkaarten geven opnieuw mooi en warm weer aan, met maxima tussen 18 en 23 graden.



Dinsdag en woensdag kan het kwik nog tot en met 22 graden stijgen. Dinsdagnamiddag verschijnen er ook meer stapelwolken, woensdag is er kans op buien en mogelijk onweer. Donderdag zakken de maxima naar 19 tot 20 graden, met in de namiddag kans op plaatselijke buien, waarbij opnieuw onweer mogelijk is.

Meer over weer

Ardennen

Samber

KMI