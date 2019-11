Zonnig, na ochtendgrijs Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 november Jill Peeters

19 november 2019

11u30 0 Weernieuws Woensdagochtend kan het lokaal mistig en grijs zijn. Uiteindelijk wordt het overal vrij zonnig, op de ene plek al wat sneller dan op de andere. Vooral in het westen zou het wat langer grijs en mistig blijven. De maxima komen uit op gemiddeld 5 of 6 graden en er staat een zwakke wind, uit oostelijke richtingen.

‘s Avonds blijft het helder en pas later vannacht ontstaat er wat lage bewolking. Het gaat bijna overal lichtjes vriezen, met minima tussen -2 en 0 graden. Enkel in de stedelijke gebieden kan het kwik net positief blijven.

Een hogedrukgebied met kern over Rusland, ligt wel ver verwijderd van ons land, maar kan er toch voor zorgen dat de lagedrukgebieden met regen, niet echt over ons land trekken.

Donderdag krijgen we min of meer hetzelfde weer, met wat meer sluierbewolking. De middagtemperaturen liggen rond 8 graden en er staat een zwakke, zuidelijke wind. Vrijdag wordt het licht bewolkt en droog. Na de middag kan er wat meer bewolking hangen, maar het zou normaal gezien droog moeten blijven. De matige zuidenwind voert zachtere lucht aan, en we komen uit rond 10 graden. Ook de nachten worden zachter. Tijdens het weekend wordt het bewolkt en komen de maxima uit rond 10 of 11 graden. Zaterdag kan het tijdelijk wat regenen, zondag is er af en toe wat zon. Na het weekend blijft het relatief zacht voor de tijd van het jaar. Nog steeds veel bewolking, en soms wat regen.