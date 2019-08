Zonnig maar kans op buien, volgende week valt in het water Redactie

11 augustus 2019

06u14

Bron: Belga 38 Weernieuws Vanochtend is het op de meeste plaatsen vrij zonnig. Maar er verschijnen ook middelhoge en lage wolken, waarin een aantal buien tot ontwikkeling kunnen komen. De kans op dergelijke buien is het grootst in het zuidoosten van het land en aan zee. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind waait meestal matig, en aan zee af en toe vrij krachtig, uit zuidwestelijke richtingen. Dat voorspelt het KMI.

Vannacht wordt het wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar het is toch niet onwaarschijnlijk dat er enkele buien over het land trekken. De minima liggen tussen 9 en 15 graden.



Maandag wordt het wisselend bewolkt met geregeld buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met buien, eerst vooral in de noordwestelijke helft van het land, later ook elders. De maxima liggen rond 20-21 graden in het centrum.

Woensdag trekt een regenzone langzaam van west naar oost over het land. Het gaat daarbij ook matig tot vrij krachtig waaien uit het zuiden tot zuidwesten. De maxima liggen rond 20 of 21 graden.

Donderdagochtend kan het nog regenen in het centrum en het oosten van het land. Vanaf het westen wordt het droger met brede opklaringen. Buien zijn evenwel nog mogelijk. De maxima liggen rond 19 of 20 graden.

Vrijdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Geleidelijk worden die laatste talrijker met kans op enkele buien. De maxima liggen rond 19 graden.

Zaterdag zou het wisselend bewolkt zijn met hier en daar een buitje, en met maxima rond 20-21 graden.

Meer over KMI

weer