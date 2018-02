Zonnig, maar frisjes kv

17 februari 2018

06u40

Vandaag begint zwaarbewolkt, maar aangezien de bevolking geleidelijk wegschuift naar het oosten, zal het tegen de middag in heel het land vrij zonnig zijn. De maxima liggen rond 2 graden in de Hoge Venen, rond 7 graden aan zee en rond 8 of lokaal 9 graden elders in Laag- België, meldt het KMI.

Ten zuiden van Samber en Maas kan het 's ochtends nog licht sneeuwen. Vooral in Lotharingen kan er tijdelijk een sneeuwlaagje van enkele centimeters gevormd worden. Vrij snel gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen, maar in de gebieden boven de 500 meter kunnen er toch tot rond de middag nog sneeuwvlokjes vallen.

's Avonds is het overal lichtbewolkt, en in de loop van de nacht duikt het kwik in heel het land onder het vriespunt. In de Hoge Venen wordt het tot -8 graden, in het centrum tot -2 en aan de zee tot -1 graad.

Na een koude nacht is het morgen eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden maar blijft het rustig en droog. In het westen wordt het op het einde van de dag zwaarbewolkt en valt er mogelijk lichte regen. Maxima van 2 tot 4 graden in de Ardennen en van 7 tot 9 graden in de andere streken.

Maandag wordt zwaarbewolkt tot betrokken. Een golvende storing trekt over het land met regen en buien in het westen van het land, regen en smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee met waarden rond 4 of 5 graden in het centrum. De wind waait eerst overal matig uit zuidelijke richtingen.

Het KMI waarschuwt nog voor CO-vergiftiging, en vraag zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn en braakneigingen.