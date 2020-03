Zonnig maar fris vanaf zondag TMA

20 maart 2020

07u05

Bron: Belga 10 Weernieuws Vrijdag is het meestal zwaarbewolkt met soms perioden met lichte regen of buien. In het zuidoosten zijn er nog opklaringen mogelijk. De maxima schommelen op de meeste plaatsen tussen 7 en 10 graden. In het uiterste zuidoosten kan het nog 14 graden worden. Dat meldt het KMI. De wind waait matig, en aan zee vrij krachtig uit het noordoosten, met pieken tot 50 km/u.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het zwaarbewolkt met op veel plaatsen nog regen of buien, in de Ardennen onder de vorm van sneeuw of smeltende sneeuw. Later in de nacht komen er opklaringen in het noorden en wordt het er overwegend droog. De minima liggen tussen 0 en 5 graden, met plaatselijk wat lichte vorst aan de grond. De noordoostenwind waait nog steeds matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.



Zaterdag zijn er in het noorden en het centrum van het land vrij brede opklaringen. Later wordt het wisselend bewolkt maar blijft het droog. In het zuiden moeten we rekening houden met uitgebreide wolkenvelden waaruit in Hoog-België de eerste uren nog wat licht winterse neerslag kan vallen. De maxima schommelen tussen 4 en 10 graden.

Na een vrij koude nacht met lichte vorst in het binnenland is het zondag droog en zonnig. De maxima bereiken 3 tot 9 graden maar door een matige tot vrij krachtige oostenwind voelt het fris aan. Begin volgende week vriest het 's nachts vrijwel overal. Overdag is het zonnig en droog met maxima van 4 tot 9 of 10 graden.

