Zonnig, maar fris: kwik zakt tot 11 graden, nachtvorst op komst HAA - MVDB

11 april 2019

08u46

Bron: Belga 7 Weernieuws Deze ochtend is het overal zonnig. In de loop van de dag wordt het hier en daar gedeeltelijk bewolkt, maar in de meeste streken blijven er mooie zonnige perioden. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen, bij een matige en aan zee af en toe vrij krachtige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht wordt het gedeeltelijk bewolkt, maar blijft het droog. De minima liggen tussen -2 graden in Hoog- België en +5 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit noordoost.

Morgen krijgen we vrij mooi, maar erg fris weer met afwisselend zon en wolkenvelden. Een matige noordoostenwind versterkt daarbij nog het koudegevoel. In de Hoge Ardennen wordt het niet warmer dan 4 graden. In Laag- en Midden- België liggen de maxima rond 8 of 9 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het op heel veel plaatsen. Wie al jonge plantjes in de tuin heeft gezet, doet er goed aan die af te dekken tegen nachtvorst.

Na een koude ochtend is het zaterdag wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de loop van de dag ontwikkelen er zich plaatselijke buien. In de Ardennen kan er wat sneeuw of smeltende sneeuw vallen. Het wordt de koudste dag van de periode. Het wordt niet warmer dan 3 graden op de Ardense hoogten en 7 of 8 graden in de andere streken. Zaterdagnacht kan het op vele plaatsen opnieuw licht vriezen.

Ook zondag blijft het fris en vaak bewolkt, maar de buienneiging verdwijnt wel. Door de matige noordoostenwind wordt het niet warmer dan 4 tot 9 graden.

Na het weekend ruimt de wind wat meer naar het oosten waardoor het geleidelijk aan wat zachter kan worden. Maandag mogen we maxima verwachten tussen 7 en 13 graden. Het is vrij mooi weer met meer ruimte voor de zon.