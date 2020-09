Zonnig en zacht richting weekend, dinsdag volop nazomeren bij temperaturen tot 31°C redactie

11 september 2020

06u11

11 september 2020

Weernieuws Vandaag wordt het vrij zonnig en zacht met maxima tussen 20 en 24 graden. Ook het weekend blijft zacht, al is er zaterdag meer kans op bewolking. Steek de zonnecrème en de parasols nog niet te ver weg want begin volgende week wordt het warm en zonnig en kan het kwik zelfs richting 30 graden klimmen. Dat meldt het KMI.



Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, wordt het droog en licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen tussen 20 graden in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen.

Vrijdagavond en -nacht wordt het licht bewolkt. Tegen de ochtend zijn er meer wolkenvelden in het westen van het land maar het blijft droog. De minima liggen tussen 5 en 12 graden en de wind waait zwak uit veranderlijke richtingen.

Morgen zaterdag blijft het rustig en vrij mooi met zonnige perioden, maar in de loop van de dag komt er tijdelijk meer bewolking opzetten, vooral over het noorden van het land. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in Belgisch Lotharingen.

Ook zondag verwachten we rustig en mooi weer met zon en af en toe enkele hoge wolkenvelden. De temperaturen halen 20 tot 25 graden.

Na het weekend wordt het zonnig en zomers warm met maandag maxima tussen 26 en 30 graden. En ook dinsdag blijft het zonnig en zomers met temperaturen tot zelfs 31 graden.

Woensdag kan het nog vrij zonnig blijven met wat meer stapelwolken. Er is dan wel een kleine kans op enkele buien op het einde van de dag. Maxima rond of boven 25 graden.