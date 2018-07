Zonnig en warmer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 19 juli Jill Peeters

17 juli 2018

17u00 5

Donderdag is het eerst nog heel zonnig. Nadien zijn er enkele stapelwolken, maar de zon heeft nog steeds veel ruimte. De wind waait uit het noorden tot noordoosten. Daardoor neemt de invloed van het water van de Noordzee af en kan het opnieuw warmer worden. Het wordt 28 graden in Antwerpen en Brussel tot 30 graden in Limburg. In de Hoge Venen wordt het 25-27 graden. Op de stranden is de invloed van het zeewater nog wel merkbaar, doordat er een noordenwind staat. Het wordt desondanks ook daar iets warmer met 23 à 24 graden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN