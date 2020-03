Zonnig en temperatuur kan oplopen tot 13 graden KVDS

24 maart 2020

06u47

De zon geeft vandaag opnieuw present voor een stralende dag. In de Hoge Venen wordt het volgens het KMI maar 7 graden, maar elders kan de temperatuur oplopen tot 13 graden. Later op de dag is er wel kans op hoge wolkensluiers.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het nog steeds helder of lichtbewolkt met enkele hoge wolkensluiers. De minima liggen dan tussen -1 en -4 graden. Na alweer een koude nacht met algemene nachtvorst wordt het woensdag opnieuw droog en zonnig. Op het einde van de namiddag komen weer enkele hoge wolkensluiers binnendrijven. De maxima liggen dan tussen 7 en lokaal 11 graden.

Donderdag wordt het, na een nieuwe koude nacht, overwegend zonnig. De maxima schommelen rond 10 graden over het centrum van het land.





Vrijdag begint zonnig, maar later op de dag kunnen wolkenvelden ons land bereiken, al is er nog voldoende ruimte voor de zon. Het blijft droog. Maxima rond 12 à 13 graden in het centrum van het land.

De bewolking neemt zaterdag toe vanaf het westen, maar het blijft waarschijnlijk nog droog. Het wordt zo'n 11 graden in het centrum van het land.

Zondag lijkt de atmosfeer onstabiel te worden. Het wordt wisselvallig met soms zwaarbewolkte periodes en plaatselijk enkele buien. De maxima schommelen zondag rond 7 à 8 graden in het centrum.