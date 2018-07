Zonnig en heet Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 1 augustus Jill Peeters

30 juli 2018

17u00 6

De nieuwe zomermaand begint zoals de vorige geëindigd is: droog, zonnig en warm. Vandaag is er aanvankelijk nog veel middelhoge bewolking aanwezig, maar geleidelijk trekken de wolkenvelden weg naar het oosten. In de Ardennen is er meer bewolking met daar ook kans op een buitje, elders blijft het kurkdroog. We halen 22 graden aan zee, 25 graden op de Ardense reliëfs en tot een tropische 30 graden in de Kempen. Er staat een zwakke wind uit noordelijke richtingen.

