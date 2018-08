Zonnig begin van de dag, later kans op regen. Volgende week tot 25 graden Redactie

26 augustus 2018

06u49

Zondag start mooi, maar tegen het einde van de middag of 's avonds zal het beginnen regenen. Maandag en dinsdag wordt het droog. Woensdag kan de temperatuur opnieuw stijgen tot 25 graden, maar verwacht het KMI ook wel regen en onweer.

Zondag zijn er eerst nog mooie zonnige perioden, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag of 's avonds begint het te regenen aan de kust en vervolgens ook stilaan landinwaarts. De maxima liggen rond 16 graden in de Hoge Venen, rond 18 graden aan zee en tussen 19 en lokaal 21 graden elders.

Zondagnacht is het betrokken met regen. Op het einde van de nacht wordt het in het westen droger met opklaringen. Enkele buien blijven evenwel nog mogelijk. De minima liggen tussen 11 en 15 graden. Er is kans op rukwinden rond 50 km/h in het binnenland en 60 km/ h aan zee.

Maandag is er veel bewolking. Eerst kunnen er nog wat buien vallen, maar geleidelijk wordt het droger. De maxima liggen rond 18 graden aan zee en in de Hoge Venen en tussen 19 en 21 graden elders. Dinsdag wordt het droog met zon, maar ook soms hardnekkige zwaarbewolkte perioden.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt met regen en onweders. De maxima liggen tussen 18 en 24 of 25 graden. Donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Geleidelijk neemt de buienactiviteit af. Vrijdag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk nog droog tot 's avonds of 's nachts.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met regen. Later verschijnen er opklaringen, maar ook buien zijn nog mogelijk.