Zondag natter Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 27 en 28 april Jill Peeters

27 april 2018

17u00 0

Zaterdag wordt het eerst zwaar bewolkt, maar het zou toch wel op de meeste plaatsen droog moeten zijn. In de namiddag breekt de bewolking wat open, en krijgen we dus wat zon te zien, maar er zijn nog altijd wel buien mogelijk. Er staat daarbij een matige wind uit het zuidwesten, en de maxima komen uit op 12 of 13 graden op de koudere plekken, aan zee en in de Hoge Venen, en op 15 of 16 graden elders.

HLN