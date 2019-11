Zondag kans op smeltende sneeuw in Hoog-België kv tvc

05 november 2019

06u26

Bron: Belga 14 HET WEER Mogelijk valt er zondag wat smeltende sneeuw in Hoog-België. Dat meldt het KMI. Ook nachtvorst duikt op in de weersvoorspellingen.

Deze namiddag is het vaak zwaarbewolkt met af en toe buien en enkele schaarse opklaringen. In het westen en het centrum van het land wordt het echter geleidelijk droger. De maxima bedragen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het westen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest maar wordt in de loop van de namiddag zwak en veranderlijk.

Vanavond zijn er tijdelijk opklaringen mogelijk, maar kan er in het oosten nog steeds een bui vallen. ‘s Nachts wordt het op de meeste plaatsen droog met vorming van nevel, mist of lage wolken. Tijdens het tweede deel van de nacht verwacht het KMI in het noordwesten van het land af en toe wat regen of enkele buien. De temperatuur zakt naar 2 graden op de Ardense hoogten en naar 7 graden aan zee. De wind waait zwak uit veranderlijke en later noordelijke richtingen.

Woensdag trekt een zwakke storing over het land. Het is meestal zwaarbewolkt met eerst lichte regen en later buien, bij maxima rond 7 graden op de Ardense hoogten en 11 graden in het westen. De wind waait eerst zwak tot matig uit noordoost aan de kust en uit zuidwest in het binnenland. Na de middag wordt de wind zwak en veranderlijk.

Woensdagavond en tijdens de nacht van woensdag op donderdag blijft het zwaarbewolkt met kans op buien. Na middernacht wordt het droger maar is er op vele plaatsen vorming van nevel, mist en lage wolken. Minima van 3 graden in de Hoge Venen tot 8 graden in Vlaanderen. De wind is eerst zwak en veranderlijk maar wordt later zwak tot matig uit zuidelijke richting.

Donderdagochtend is het zwaarbewolkt. In het westen en het centrum is het nog tijdelijk droog maar in het oosten kan er een bui vallen. In de loop van de dag trekt een regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. De maxima liggen dan tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden in het centrum.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsten droog met opklaringen en vrij veel wolkenvelden. Een storing die blijft slepen over de Noordzee kan af en toe zorgen voor een buitje in de kuststreek. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Na een koude nacht met plaatselijk lichte nachtvorst blijft het zaterdag overwegend droog met zonnige perioden. Aan de kust drijft er van over zee af en toe meer bewolking binnen waaruit een plaatselijk buitje kan vallen. Maxima van 5 tot 9 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Zondag kantelt een actieve storing boven Frankrijk in onze richting. Het wordt geleidelijk zwaarbewolkt met regen vanaf de Franse grens. In Hoog-België valt er ‘s ochtends mogelijk wat smeltende sneeuw. Maxima van 3 tot 9 graden bij een matig tot af en toe vrij krachtige zuidoostenwind.

Maandagochtend kan het plaatselijk licht vriezen in het binnenland. Overdag zou het droog blijven met aanvankelijk nog af en toe wat zon maar later op de dag steeds meer lage wolken. Het wordt niet warmer dan 7 of 8 graden.

Dinsdag wordt mogelijk een grijze dag met veel lage wolken en af en toe wat regen. De temperaturen liggen dan rond 7 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.