Zondag frisser Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 30 en 31 maart Jill Peeters

29 maart 2019

12u00 15 Weernieuws We beginnen zonnig aan het weekend, behalve in het westen van het land waar er al meteen meer bewolking hangt. De rest van de dag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Het wordt een rustige en droge dag, met vrij hoge maxima. In het binnenland kunnen die oplopen tot 17 of 18 graden. Aan zee waar het minder zonnig wordt, blijft het met 15 graden een stuk koeler. De wind is zwak en veranderlijk.

Vanavond zijn er nog brede opklaringen in het binnenland, maar tijdens de nacht begint het dicht te trekken vanaf de kust. Mogelijk valt er ook een spatje regen. De minimumtemperaturen liggen rond 6 graden in Vlaanderen. In de Ardennen kan er lichte grondvorst voorkomen bij minima rond 2 graden.

Zondagochtend is het nog steeds zwaar bewolkt en miezerig weer. Uiteindelijk zal de meeste bewolking wel weg trekken en klaart het weer helemaal op na de middag. Er staat een schraal aanvoelende noordoostenwind en het wordt daarbij 12 graden.

Eens de storing met al die wolken en het beetje neerslag is weggetrokken op zondag, stroomt er koudere lucht over ons land, van polaire oorsprong. Dat merken we overdag, maar zeker ook ’s nachts omdat de minima uitkomen rond het vriespunt.

Maandag wordt het uitermate zonnig. Na een koude ochtend halen we overdag gemiddeld 13 graden bij een zwakke noordoostenwind.

Dinsdag is het aanvankelijk droog, maar wel zwaar bewolkt. Na de middag gaat het regenen. De middagtemperaturen liggen rond 12 graden en er staat ook meer wind.