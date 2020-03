Zondag doet naam alle eer aan: fris maar droog en zeer zonnig weer vandaag ADN

22 maart 2020

07u31

Bron: Belga 8 Weernieuws Het is zondag droog en zeer zonnig weer. Er staat wel een onaangenaam schrale, matige tot vrij krachtige oostenwind met rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 8 en 11 graden elders, meldt het KMI.

's Avonds en 's nachts blijft het helder. Het wordt opnieuw koud met verspreide nachtvorst, met minima tussen -6 en -2 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen -2 en 0 graden elders. In het zuiden van de Ardennen is de wind meestal vrij krachtig uit oost tot oostzuidoost met rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur. Elders is de wind matig uit het oosten.

Maandag blijft een krachtig hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa ons weer bepalen. Droge en stabiele continentale lucht wordt naar onze streken aangevoerd. Het wordt zeer zonnig, maar het blijft vrij koud met maxima van 4 tot 7 graden in de Ardennen, en 8 tot 11 graden elders.



De wind is onaangenaam en waait matig tot soms vrij krachtig uit zuidoostelijke richtingen. In de namiddag zwakt de wind wat af.

