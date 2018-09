Zon van de partij voor Autoloze Zondag kv

16 september 2018

06u59

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag vrij zonnig met hoge sluierwolken. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 21 tot 23 graden in andere streken. 's Avonds en 's nachts wordt het licht bewolkt tot helder. Op het einde van de nacht verschijnen er mogelijk lage wolken in het uiterste westen. De minima liggen tussen 8 graden in enkele Ardense valleien en 11 of 12 graden aan zee, meldt het KMI.

Morgen krijgen we mooi nazomerweer met af en toe wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 22 en 26 graden.

Dinsdag begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken, en op het einde van de dag is een plaatselijke onweersbui niet volledig uitgesloten in het oosten van het land. Het wordt vrij warm met maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in het uiterste zuidoosten.

Woensdag en donderdag blijft het vrij warm maar wordt het licht wisselvallig met bewolkte perioden en vooral in het westen kans op enkele buien. De temperaturen klimmen tot 22 à 26 graden.

Vrijdag trekt er mogelijk een regenzone van west naar oost over het land. Het zou dan gevoelig frisser worden met maxima rond 17 of 18 graden in het centrum van het land. Vanaf zaterdag zou het opnieuw droger worden maar wisselend bewolkt, met maxima rond 17 graden.