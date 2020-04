Zon steekt tandje bij: tot 22 graden HAA

22 april 2020

06u32

Bron: Belga 10 Weernieuws We krijgen woensdag opnieuw een dag met volop zon. De maxima liggen tussen 18 graden in Hoog­-België en 22 graden in het centrum van het land, meldt het KMI.



Er waait een overwegend matige oostelijke tot noordoostelijke wind. Op de Ardense Hoogten is de wind soms nog vrij krachtig en kunnen de pieken oplopen tot 50 kilometer per uur. Woensdagavond en -nacht blijft het droog bij een heldere hemel. De minima liggen tussen 4 graden in sommige Ardense valleien en 9 graden in Vlaanderen. De wind wordt zwak tot matig uit oostelijke richtingen.

Donderdag krijgen we nog altijd droog en zonnig weer. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden in de kuststreek en in Hoog­-België en tussen 20 en 23 graden elders in het land. De oostelijke wind is minder prominent aanwezig dan de voorgaande dagen en waait overwegend zwak. Aan de kust is de wind overwegend matig uit noordoostelijke richtingen.

Vrijdag verzwakt de hogedrukzone ten noorden van ons land en draait de wind naar noordelijke richtingen. Het blijft wel zonnig met in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 17 graden in het westen en 21 graden in het uiterste zuiden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordwest. Aan zee voert een matige noordelijke wind vrij koude zeelucht aan en schommelen de temperaturen tussen 14 en 17 graden.

