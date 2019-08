Zon neemt pauze: kans op onweer kv haa

07 augustus 2019

06u33

Bron: Belga 10 HET WEER Over het westen blijft het vanmiddag droog met vooral aan zee brede opklaringen. Elders is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met lokale buien. Sommige buien kunnen onweerachtig zijn, vooral dan in de Ardennen. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar west. Aan de kust verwacht het KMI rukwinden tot 55 kilometer per uur.

‘s Avonds vallen er in Hoog-België nog lokale buien, mogelijk met onweerachtig karakter. Elders is het overwegend droog met brede opklaringen. ‘s Nachts wordt het overal droog en vaak lichtbewolkt. Plaatselijk kunnen er soms wel meer wolken voorkomen, vooral dan aan zee en over het noordwesten. In de Ardennen is er kans op enkele mistbanken. De minima dalen naar 10 tot 15 graden. In het binnenland is de wind zwak tot matig uit zuidwest. Aan zee wordt de vrij krachtige westzuidwestenwind matig uit zuidwest.

Morgen verwacht het KMI vrij veel hogere wolkenvelden waaruit eventueel hier en daar wat gedruppel valt. Maar in de meeste streken blijft het droog bij maxima van 21 graden in de Hoge Ardennen tot 24 of 25 graden in het centrum.

Vrijdag neemt de bewolking verder toe en krijgen we regen of buien die lokaal onweerachtig zijn. Hier en daar kunnen de maxima nog klimmen tot 27 of 28 graden.

Zaterdag verwacht het KMI nog enkele buien bij maxima van 20 tot 24 graden. Het gaat stevig waaien met mogelijk rukwinden van 60 tot lokaal 75 kilometer per uur, of aan zee nog wat meer. Zondagochtend valt er eventueel hier en daar nog een bui, maar overdag wordt het droog met een afwisseling van zon en wolken. We halen maxima van 20 tot 24 graden.

Maandag lijkt een actieve regenzone vanaf de Franse grens ons weer te gaan bepalen. Het traject van deze storing is echter nog onzeker. De maxima zouden rond 20 graden schommelen.

Dinsdag is er enkel kans op een lokale bui. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden.

Ook woensdag is het licht wisselvallig met opklaringen en kans op een plaatselijke bui. Het wordt enkele graden warmer met maxima tot 24 graden in het centrum.

