Zon moet wijken voor wolken en regenbui, maar deze week toch nog tot 28 graden Afwisselend droge en buiige dagen, ook temperaturen onderhevig aan jojobewegingen KVDS TT

03 juni 2019

06u30

Bron: Belga 4 Weernieuws Deze namiddag is het volgens het KMI wisselend tot soms zwaarbewolkt met hier en daar nog kans op een bui. Later wordt het over het westen en nadien ook over het centrum vrijwel droog. De meeste zon is er aan zee. Maxima van 18 tot 22 graden, lokaal 23 graden over de Kempen.

Vanavond vallen er nog enkele buien over het oosten, maar later wordt het overal droog en worden de opklaringen geleidelijk aan breder. Lokaal ontstaat er wat nevel. Minima van 8 tot 11 graden in het westen, en van 10 tot 14 graden elders.

Morgen begint droog met brede opklaringen. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe, vooral over het westen van het land waar wat regen kan vallen. In de namiddag neemt de kans op onweer toe. Het wordt opnieuw vrij warm met maxima rond 20 à 21 graden aan zee en tot 28 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Morgenavond kan het op meerdere plaatsen zwaar onweren met kans op felle regen, zware windstoten en hagel. In het tweede deel van de nacht wordt het tijdelijk veelal droog. Minima van 12 tot 17 graden, bij een wind die achter het onweersfront zwak tot matig wordt uit zuid tot zuidwest.

Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met eerst vooral over de westelijke landshelft perioden van regen. In het oosten is het dan waarschijnlijk droog met opklaringen. In de namiddag en avond vergroot de kans op (onweers)buien ook over de oostelijke landshelft. Lokaal kan het onweer hevig zijn. De maxima schommelen van 15 à 16 graden in het westen tot nog lokaal 27 graden in de Kempen. In het centrum wordt het zo’n 20 graden.

Donderdag vooral in de voormiddag vaak bewolkt met lokaal een bui, in de namiddag breder wordende opklaringen en op de meeste plaatsen droog, bij zo’n 18 graden.

Vrijdag start de dag met opklaringen en droog weer. Later op de dag neemt de bewolking toe en kunnen er (onweers)buienvallen. Het wordt zo’n 23 graden in het centrum en tot 26 graden in de Kempen.

Zaterdag is het eerst betrokken maar later op de dag komt de zon er vaker door. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is fris met maxima van slechts 17 graden en er waait een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot zo’n 65 km per uur.

Zondag neemt de kans op regen toe vanaf het westen bij zo’n 18 graden. Er is nog steeds vrij veel wind. Maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Het is koel met maxima rond 17 graden.

