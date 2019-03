Zon maakt plaats voor wolken, kwik klimt tot 12 graden HAA

19 maart 2019

07u04

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag droog, met in de voormiddag brede opklaringen en na de middag meer wolkenvelden. Na een koude ochtend met op veel plaatsen lichte vorst, stijgen de temperaturen overdag naar 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en naar 11 of 12 graden in Vlaanderen, zo verwacht het KMI.

Deze ochtend is er hier en daar kans op wat mist of laaghangende wolken, vooral in de Ardense valleien en in het uiterste westen. Vanavond en komende nacht blijft het droog, maar komen er vanuit het westen wolkenvelden binnendrijven. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +6 graden aan zee.

Morgen zijn er eerst lokale opklaringen, vooral dan in Hoog-België. In de loop van de dag wordt het in de meeste streken bewolkt, maar blijft het nagenoeg overal droog. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden.

Donderdag is er droog weer met wolken en opklaringen. In meerdere streken, en vooral dan in de noordwestelijke helft van België, kunnen de lage wolken wel een groot deel van de dag blijven hangen. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden, afhankelijk van de opklaringen.

Ook vrijdag is een droge dag. Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs worden de opklaringen breder in het hele land. Met maxima van 13 tot 17 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.

Zaterdag is er eerst nog kans op opklaringen, maar vanaf het noordwesten neemt de bewolking toe en stilaan vergroot de kans op wat lichte regen. Mogelijk worden er in het begin van de dag nog temperaturen genoteerd tussen 9 en 13 graden. Daarna wordt het enkele graden frisser.

Zondag wordt het opnieuw droog met soms brede opklaringen. We halen maxima van 6 tot 10 graden.