Zon maakt plaats voor wolken en regen, maar het blijft warm: tot 28 graden HAA

22 mei 2020

06u18

Bron: Belga 0 Weernieuws Er trekt een zwakke storing vanaf het westen door België vandaag. Het wordt vaak zwaarbewolkt, met vooral in de namiddag wat lichte lokale regen of een paar plaatselijke buien. Daarbij is een donderslag in de oostelijke landshelft niet uitgesloten, zegt het KMI.

Het blijft wel erg warm, met maxima van 21 graden aan de kust tot 27 of 28 graden in de Kempen. De matige wind uit zuidzuidwest ruimt naar het westen. Aan zee wordt de matige zuidwestenwind later soms vrij krachtig. Windsnelheden tot 50 kilometer per uur in het binnenland en tot 60 kilometer per uur aan de kust zijn mogelijk.

Vanavond en vannacht valt er ten zuiden van Samber en Maas bij momenten regen, terwijl het elders overwegend droog, maar zwaarbewolkt blijft. De minima schommelen van 8 graden in de Hoge Venen tot 13 graden in Vlaanderen. De wind is overwegend matig en aan zee vrij krachtig tot soms krachtig uit westzuidwest.

Morgen leidt een storing nog tijdelijk tot regen ten zuiden van Samber en Maas. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Het wordt dan minder warm: de maxima schommelen tussen 13 graden op de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen.