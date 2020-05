Zon maakt plaats voor wolken en regen, maar het blijft warm: tot 27 graden HAA

22 mei 2020

06u18

Bron: Belga 122 Weernieuws Vanmiddag is het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien of wat regen in sommige streken. Het is warm met maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen wordt het overdag droog met meer opklaringen vanaf het westen. Het wordt wat koeler met maxima tussen 15 en 20 graden.



Deze namiddag is het soms nog zwaarbewolkt of hangt er vaak hoge bewolking. Plaatselijk kan er wat lichte regen of een bui vallen, mogelijk vergezeld van een donderslag. De neerslag zal zeer ongelijk verdeeld worden, en in de meeste streken blijft het droog. De maxima schommelen nog tussen 20 en 24 graden in het westen en in de Ardense toppen en tussen 23 en 27 graden elders. Aan de kust staat een vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Morgen is het aanvankelijk wisselend tot zwaarbewolkt met nog perioden met regen ten zuiden van Samber en Maas. Ook in het centrum is er kans op enkele lokale buien. Geleidelijk wordt het droog en verschijnen er brede opklaringen vanaf het westen. Het wordt minder warm met maxima tussen 15 en 20 graden.

Zondag zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de dag wisselen opklaringen af met wolkenvelden en is het meestal droog. Een enkele bui is echter niet geheel uit te sluiten, voornamelijk in de Ardennen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het centrum.

Volgende week wordt het opnieuw warmer met temperaturen tot 25 graden dinsdag en 26 graden woensdag.