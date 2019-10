Zon maakt plaats voor regen Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 10 oktober Jill Peeters

09 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws De dag begint nog vrij zonnig en droog. Vooral tijdens de namiddag is er meer bewolking en zijn er ook een paar regenbuien. De maxima liggen rond 16 graden, in de Ardennen rond 11 graden.

De meeste buien zijn voor het binnenland, in het westen lijkt het op de meeste plaatsen droog te zullen blijven. Tegen de avond trekt de hemel helemaal dicht en kan er wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait vrij krachtig met in de namiddag ook rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Donderdagavond is het betrokken en tijdens de nacht gaat het af en toe wat regenen. De wind blijft goed voelbaar, tot zelfs vrij krachtig, en er zijn rukwinden tot 50 kilometer per uur. De minima komen uit rond 13 graden.

De warme lucht komt meer en meer onze kant uit, vanuit het zuiden. De regenstoringen zullen ondertussen ook doorschuiven naar het noorden. Zo wordt alles in gereedheid gebracht voor een vrij zonnig en warm weekend.

Vrijdag is het al wat warmer rond 17 graden. Het blijft wel zowat de hele dag zwaar bewolkt, en soms valt er wat lichte regen. Er staat een goed voelbare, vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdag wordt het redelijk zonnig en warm, met maxima rond 20 graden. Zondag hangt er meer hoge bewolking, maar het warmt verder op, tot maxima van 22 graden. Het blijft droog overdag, maar tegen de avond zou de regen binnenkomen, vanaf de kust.