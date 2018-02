Zon maakt enkele dagen plaats voor wolken en regen, nachtvorst keert terug TK EB

19 februari 2018

07u04

Bron: Belga 0 Weernieuws Er valt deze namiddag af en toe lichte regen in het westen en in het centrum van België. De maxima schommelen tussen 2 en 4 graden in Hoog-België en 5 of 6 graden in de rest van het land, zo meldt het KMI.

Ook vanavond en in het begin van de nacht is er soms nog lichte regen in het westen en het centrum van het land. In het oosten blijft het meestal droog. In de meeste streken is het zwaarbewolkt, maar op het einde van de nacht verschijnen er in het oosten en het noordoosten opklaringen. De minima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen, 1 of 2 graden in het centrum en 3 of 4 graden aan zee.

In het uiterste westen blijft het morgen meestal zwaarbewolkt en kunnen er eventueel nog wat druppels vallen. Elders is het droog met een afwisseling van zon en wolken. Er worden maxima verwacht van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 of 6 graden in het centrum en het westen. Dinsdagnacht blijft het overal droog met soms brede opklaringen en wolkenvelden. De minima variëren van 0 graden aan de kust, -2 graden in het centrum tot -6 graden in de Hoge Venen.

Woensdag wordt het zonnig maar blijft het vrij koud met een schrale noordoostenwind. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 5 graden in het centrum en het westen van het land.

Tijdens de rest van de week en volgend weekend krijgen we te maken met een noordoostelijke aanvoer van koude en droge continentale lucht. Er is dan meestal veel zon met overdag temperaturen rond of net boven het vriespunt. Er wordt ook matige tot strenge nachtvorst verwacht. Bovendien wordt het koudegevoel nog versterkt door de schrale noordoostenwind.