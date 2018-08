Zon laat zich voelen vandaag: tot 24°C HA

28 augustus 2018

06u34

Bron: Belga 5 Weernieuws De lage wolkenvelden trekken vandaag geleidelijk op en het wordt rustig en vrij warm met zonnige perioden. Maxima tussen 20 graden op de Ardense hoogvlakten, 22 graden aan zee en 23 of 24 graden in veel streken. De wind waait zwak uit zuidelijke richtingen, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het rustig en helder tot licht bewolkt met slechts enkele hoge wolkensluiers. Op het einde van de nacht kunnen de eerste buien de Franse grens bereiken. Minima tussen 12 en 16 graden met een zwakke wind krimpend naar oost tot zuidoost.

Morgen krijgen we veel wolken met al vanaf 's ochtends regen of buien vanaf de Franse grens. Ten zuiden van Samber en Maas kan er onweer ontstaan. 's Avonds verschijnen er een paar opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 23 graden in Belgisch Lotharingen. De zwakke tot matige zuidoostenwind ruimt naar het noordwesten.

Donderdag is het eerder bewolkt met over het westen meer kans op enkele opklaringen. Vooral in Hoog-België verwachten we nog buien. Elders vallen er enkele lokale buien. Het kwik klimt niet hoger dan 19 graden in het centrum bij een zwakke of matige noorden- tot noordwestenwind.

