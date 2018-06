Zon laat zich meer en meer zien jv

05 juni 2018

12u32

Bron: belga 0 Weernieuws Deze namiddag is het eerst nog op vele plaatsen grijs met laaghangende bewolking, maar geleidelijk komt de zon er meer en meer door.

Aan zee en in het uiterste westen van het land blijft het waarschijnlijk grijs tot de avond. In Lotharingen en lokaal in de Ardennen kunnen de stapelwolken uitgroeien tot een bui, mogelijk met onweer. Elders blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 graden aan de kust en 25 graden in de Kempen, meldt het KMI.

Morgen beginnen we dag met volop zon en in het zuiden mogelijk al wat hoge wolkenvelden. In de loop van de dag komt er meer stapelbewolking in het zuiden en ontwikkelen er zich regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn, en gepaard kunnen gaan met hagel en veel neerslag op korte tijd.

In Vlaanderen blijft het droog tot de vooravond, wanneer lokaal stevige onweders tot ontwikkeling komen, ook daar met kans op hagel en overvloedige neerslag. De maxima in het binnenland liggen tussen 25 en 30 graden.

Onweerachtig

Donderdag wordt het onweerachtig, met felle onweerskernen die gepaard kunnen gaan met hagel en wateroverlast. De maxima liggen rond 23 graden aan de kust en schommelen tussen 24 en 29 graden in het binnenland. De wind is overwegend zwak en veranderlijk, maar tijdens onweer kunnen flinke windstoten optreden.

Ook vrijdag moeten we rekening houden met regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 20 en 26 graden. In het weekend zou het wisselvallig blijven. De maxima in het centrum schommelen dan rond 25 graden.

