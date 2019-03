Zon komt maar af en toe tevoorschijn Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 28 maart Jill Peeters

27 maart 2019

12u00 15 Weernieuws De dag begint nevelig en lokaal mistig. Het is ook meestal zwaar bewolkt tot betrokken. Na het opruimen van nevel en mist, blijven de wolken nog wel een tijdje hangen, en komt de zon maar af en toe tevoorschijn. Na de middag zou het wel wat zonniger kunnen worden. De maxima komen uit op gemiddeld 13 graden en er staat een zwak briesje uit het noorden.

Donderdagavond worden de opklaringen breder en tijdens de nacht wordt het meestal licht bewolkt. De temperaturen gaan er snel op achteruit en komen uit tussen 1 en 5 graden. De wind draait naar het oosten tot het zuidoosten en is nog altijd zwak.

Vrijdag wordt het zonniger en zachter. Een zwak, zuidelijk briesje voert ook zachte lucht aan. De maxima liggen rond 16 graden.

Zaterdag is er ook vrij veel zon. Er staat wel wat meer wind, en die komt uit het west-zuidwesten. Het wordt opnieuw gemakkelijk 16 graden, lokaal meer. ‘s Avonds begint de bewolking toe te nemen, op nadering van een storing. Deze storing markeert, net als vorig weekend, de overgang van het ene hogedrukgebied naar het andere. Dat wil dan ook zeggen dat zondag de zon er weer kan doorkomen, maar dat we dan in frissere lucht zullen zitten.

Zondag is het eerst nog bewolkt, maar daarna wordt het zonniger. We verliezen heel wat graden, om uit te komen op maxima rond 11 graden. Er staat daarbij een matige noordenwind.

Meer over Jill Peeters

weer