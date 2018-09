Zon is (voorlopig) het land uit: kans op buien en onweer HA

04 september 2018

06u14

Bron: Belga 1 Weernieuws Het wordt vandaag een bewolkte dag met af en toe wat lichte regen of een bui. Vooral in de namiddag kunnen die buien iets zwaarder worden en gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 25 graden in de Kempen.

De wind is meestal zwak en veranderlijk, maar waait in het noordwesten en aan zee matig tot soms vrij krachtig uit het noordwesten, zo voorspelt het KMI. Vanavond blijft het bewolkt met kans op plaatselijke buien. In de oostelijke landshelft wordt het komende nacht overwegend droog, maar kunnen er later nevel, mistbanken of lage wolken gevormd worden. In het westen blijft de kans op buien de hele nacht bestaan. De minima schommelen tussen 11 en 18 graden.

Morgenochtend begint in de meeste streken vaak zwaarbewolkt met vooral in het noordwesten enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas begint de dag droog met opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt met buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen.

Donderdag sleept een regenzone over de oostelijke landshelft alvorens langzaam weg te trekken naar het oosten. Aan de achterzijde van die storing wordt het droger met opklaringen. Maxima van 15 tot 20 graden. Vrijdag is het eerst wisselend bewolkt met kans op regen of buien. In de loop van de dag krijgen we stilaan droger weer met breder wordende opklaringen. De maxima in het centrum liggen in de buurt van 18 graden.