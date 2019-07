Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af IB

19 juli 2019

06u39

Bron: Belga 6 Weernieuws Met uitzondering van tijdelijk wat regen in de zuidoostelijke helft van het land is het vandaag in de voormiddag overal droog met enkele opklaringen. Later wordt het overal droog met zon en wolkenvelden.

In het noordwesten worden die wolken na de middag wel talrijker, en aan zee kan er zelfs een buitje vallen. Aan zee en in de Ardennen wordt het 21 of 22 graden, in andere streken 24 tot 26 graden. Dat voorspelt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het eerst rustig en lichtbewolkt, en op het einde van de nacht neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land en valt er in de kuststreek mogelijk wat lichte regen of een bui. De minima liggen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen en tussen 16 en 19 graden in de andere streken.

Een storing trekt zaterdag van west naar oost over het land. De bewolking neemt snel toe vanaf het westen en later volgen er periodes met regen of buien die na de middag plaatselijk met onweer gepaard kunnen gaan. Maxima tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het zonnig aan de kust. Maxima van 20 tot 25 graden. Vanaf maandag zorgt een hogedrukgebied voor de opstuw van steeds warmere lucht naar onze streken. Het wordt zonnig met maxima van 27 tot 29 graden in het centrum.

