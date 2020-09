Zon en wolken wisselen elkaar af HLA

02 september 2020

07u08

Bron: Belga 10 Weernieuws Na het wegtrekken van het plaatselijke ochtendgrijs, wisselen zon en wolkenvelden elkaar woensdag af. Het blijft meestal droog, al kan er mogelijk een buitje vallen in het zuidoosten van het land. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden aan zee en in de Ardennen en tussen 19 en 21 graden (lokaal 22 graden) elders. Dat meldt het KMI.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

's Avonds wordt het tijdelijk lichtbewolkt. Geleidelijk trekken hoge wolkenvelden ons land binnen vanuit het westen en wordt het wolkenpakket almaar dikker. Op het einde van de nacht kan er aan de kust al wat gedruppel vallen. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardense valleien en 14 graden aan zee. De wind waait overwegend zwak en veranderlijk, en wordt tegen de ochtend matig aan zee uit zuidelijke richtingen.

Donderdag is het vaak bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Het wordt wat zachter met maxima tussen 17 en 23 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zwaarbewolkt met af en toe wat regen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het wat intenser gaan regenen en is een donderslag mogelijk. Het blijft vrij zacht. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met kans op buien. We verliezen enkele graden en komen uit op maxima tussen 15 en 19 graden. Ook zondag wordt het licht wisselvallig met kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden.

Maandag trekt vanaf de kust een zwakke regenzone over ons land. De maxima blijven tussen 15 en 19 graden schommelen en dit bij een zwakke wind die ruimt van zuidwest naar noordwest. Dinsdag is het meestal droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. We halen maxima rond 20 graden in het centrum, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

Meer over Ardennen

KMI

weer