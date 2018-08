Zon en wolken wisselen elkaar af LVA

17 augustus 2018

06u46

Bron: Belga 0 Weernieuws Vrijdagochtend is het nog zwaarbewolkt over het zuidoostelijke deel van het land met lokale regen of mogelijk hier en daar nog enkele buien met onweerachtig karakter. Deze storing verlaat in de loop van de voormiddag ons land richting Duitsland.

Over de noordwestelijke landshelft is het 's ochtends droog met opklaringen. In de namiddag wisselen overal zon en wolken elkaar af. Het wordt meestal droog, zegt het KMI. Aan zee is het de hele dag overwegend zonnig. Het is minder warm met maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot 23 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vanavond en vannacht blijft het droog met vaak brede opklaringen. Tegen de ochtend neemt de bewolking vanaf het westen toe. We krijgen minima van 7 graden in de Hoge Venen tot 14 graden aan zee. De zwakke en later soms matige wind krimpt van noordwest naar zuidwest.

Zaterdag begint de dag relatief zonnig. Al snel komen er vanuit het westen wolkenvelden binnen, met mogelijk wat lichte regen. De bewolking trekt over het centrum oostwaarts, maar ten zuiden van Samber en Maas blijft het de hele dag vrij zonnig. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen.

Op zondag zijn er aanvankelijk, vooral in Laag- en Midden-België, lage wolkenvelden. In de namiddag wordt het overal zonniger. Het kwik klimt naar waarden tussen 21 en 25 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.