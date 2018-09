Zon en wolken dit weekend met temperaturen rond 20 graden, dinsdag wordt zomers warm HA

14 september 2018

06u44

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wordt eerst droog en vrij zonnig, maar later krijgen we stapelbewolking met vooral in het noorden kans op een bui. De maxima schommelen tussen 16 tot 20 graden, en ook in het weekend krijgen we maxima van 20 graden en hoger. Volgende dinsdag halen we mogelijks zelfs 25 graden.

Morgen begint de dag met zon en wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking en vooral in de noordelijke helft van het land is er dan ook kans op enkele buitjes. De maxima liggen rond 16 graden in de Hoge Venen, rond 18 of 19 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland.

Zondag en maandag wordt het zonnig met hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot het zuidwesten.

In de loop van dinsdag bereiken de restanten van de tropische cycloon Helene de Britse Eilanden. Het ziet ernaar uit dat dit systeem niet over de Benelux zal trekken, maar het maakt de verwachtingen wel heel onzeker. Volgens het meest waarschijnlijke scenario zou de ex-tropische depressie voor een opstuw van zeer warme lucht uit het zuiden zorgen. Daardoor kunnen de temperaturen bij ons op dinsdag op veel plaatsen boven 25 graden uitkomen.

De dagen daarna zou het wat minder warm worden. Het zou meestal zonnig of licht bewolkt zijn, maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat Franse onweders ons land bereiken.