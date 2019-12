Zon en lage wolken Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 18 december Jill Peeters

17 december 2019

11u00 0 Weernieuws Het wordt woensdag overal een zonnige dag, als tenminste alle lage wolken verdwijnen. Op sommige plekken kan het tot in de namiddag duren voordat de zon echt doorbreekt. Op andere plekken is het al veel sneller zonnig. De temperaturen klimmen tot maximaal 9 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Woensdagavond verdwijnt de resterende bewolking en het wordt zo goed als helder. Er is hooguit nog wat sluierbewolking aanwezig. Het zal afkoelen tot minima tussen 4 en 7 graden. De wind waait matig uit het zuid-zuidoosten.

De aangevoerde lucht blijft ook de volgende dagen rechtstreeks van de Atlantische Oceaan te komen. Dat wil dan ook zeggen dat deze lucht vochtig is en relatief zacht. In deze stroming zitten ook storingen, die de ene na de andere over ons land trekken.

Donderdag wordt het opnieuw zacht, tot 15 graden. Zonnig weer, al hangt er wel vrij veel hoge bewolking. In de namiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen in het westen van het land.

Donderdagnacht en vrijdag gaat het ook regenen. De maxima liggen rond 12 graden, wat opnieuw vrij hoog is voor de tijd van het jaar. Er staat een matige zuidenwind.

Zaterdag zijn er een paar buitjes, maar is het vaak droog. Maxima rond 9 graden.

Zondag staat er meer wind en zijn er ook meer buien. Het wordt gemiddeld 10 graden. Maandag blijft het overwegend droog in Vlaanderen, terwijl er zuidelijker wel regen valt. Het blijft relatief zacht, met maxima van 10 graden.