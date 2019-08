Zon en hoge temperaturen maken hun opwachting, om komende dagen niet meer weg te gaan TT

22 augustus 2019

06u37

Bron: Belga 3 Weernieuws Het is vandaag vaak zonnig met weliswaar soms veel hoge bewolking. In de loop van de namiddag kunnen hier en daar ook wat onschuldige stapelwolkjes verschijnen. Aan zee en in Hoog-België wordt het tot 21 of 22 graden, in de andere regio's haalt het kwik tussen 23 en 25 graden. De hemel blijft komende nacht licht bewolkt of helder. Dat meldt het KMI.

Tegen morgen komt er opnieuw hoge bewolking opzetten, vooral in het westen en het noorden van het land. De minima liggen tussen 8 en 11 graden.

Morgen zit de zon dikwijls verscholen achter een sluier van hoge wolken. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 27 graden in de Kempen.

Ook zaterdag krijgen we veel zon, maar opnieuw kan er soms vrij veel hoge bewolking aanwezig zijn. Het kwik stijgt tot rond 28 à 29 graden in het centrum. En ook op zondag kan er aanvankelijk nog vrij veel hoge bewolking zijn, maar later wordt het zonnig. We verwachten maxima rond 29 graden.

De laatste vakantieweek begint alvast zonnig, met temperaturen richting 29 graden in het centrum, en in sommige regio's wellicht 30 graden of zelfs wat meer.

Meer over Kempen

KMI

Hoog-België

weer