Zon domineert

Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 23 augustus

22 augustus 2019

Vrijdag wordt er droge landlucht vanuit het oosten aangevoerd. Er zijn nauwelijks wolken en de zon kan de hele dag domineren. De maxima liggen rond 26 graden bij een zwak briesje uit het oosten tot het noordoosten.

Zaterdag is het zonnig en warm, bij maxima rond 29 graden. Lokaal kunnen er tropische temperaturen voorkomen.

Zondag wordt het opnieuw uitermate zonnig en zijn er vrijwel geen wolken. Het wordt tropisch warm bij maxima rond 30 graden. In de Kempen is een graadje meer mogelijk. De wind is tijdelijk matig.

Maandag komt de wind uit het noordwesten en wordt er een fractie minder warme lucht aangevoerd. De maxima komen uit op gemiddeld 28 graden.