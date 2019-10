Zon breekt door bij temperaturen tot 22 graden, vanaf morgen opnieuw bewolkt en regenachtig AW HAA

14 oktober 2019

12u15

Bron: Belga 8 Weernieuws Vanmiddag blijft het meestal droog met vaak brede opklaringen in het binnenland. Aan de kust blijft het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op buien. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden, meldt het KMI.

Dinsdag sleept een golvende storing over ons land. Het is vaak zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. In de namiddag wordt het opnieuw droger in het westen, gevolgd door opklaringen. De maxima schommelen tussen 14 en 17 graden.

Woensdag is het ‘s voormiddags in de oostelijke landshelft droog, maar overwegend bewolkt. Langs de Franse grens kan het al regenen. In de loop van de dag gaat het overal licht regenen. Het blijft dan zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden.

Donderdag sleept de storing mogelijk nog over het oosten van het land, met daar nog wat lichte regen en veel bewolking in de voormiddag. In de namiddag verwachten we meer opklaringen, maar ook enkele verspreide buien. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden.

Vrijdag wisselen opklaringen af met bewolkte momenten. Soms kan er dan een bui vallen. De maxima blijven rond 16 graden schommelen in het centrum.

Zaterdag is het afgezien van enkele lokale buien meestal droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Maxima rond 15 graden in het centrum. Zondag blijft het licht wisselvallig met soms droge momenten en enkele opklaringen en dan weer bewolkt weer met lokale buien. Maxima rond 14 graden in het centrum.

Ook maandag zijn er mogelijk nog enkele buien te verwachten. Maxima rond 13 graden in het centrum.

Meer over Maxima

weer