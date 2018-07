Zomerweer houdt nog zeker tot begin volgende week aan IB

11 juli 2018

06u14

Bron: Belga 4 Weernieuws Na het optrekken van de plaatselijke nevel of mistbank verwacht het KMI deze ochtend eerst brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken. In de oostelijke helft van het land wordt het in de namiddag soms zwaarbewolkt en kan er wat lichte regen of een plaatselijke bui vallen.

In het westen blijft het overwegend zonnig en droog. De maxima schommelen van 19 of 20 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, tot 23 of 24 graden in het centrum. De wind waait eerst zwak, later matig uit noordelijke richtingen.

Vanavond is er nog kans op plaatselijke buien in het oosten.

Vannacht blijft het droog met eerst opklaringen. Later krijgen we lokale lage wolkenvelden, vooral dan over het westen en in de Ardennen. Er is kans op nevel of een paar mistbanken. De minima liggen tussen 11 en 16 graden bij een zwakke en aan zee soms matige wind uit noord tot noordwest.

Donderdagochtend is er eerst kans op lage wolken, vooral dan over het westen en in de Ardennen. Daarna wordt het vrij zonnig met in de loop van de dag wat stapelwolken waaruit in het uiterste zuiden een enkele bui kan vallen. In het noordwesten verwacht het KMI weinig wolken. Maxima van 19 graden aan zee, 22 tot 24 graden in de Ardennen en van 25 tot 27 graden elders. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

Vrijdag en zaterdag wordt het vaak zonnig met in de namiddag enkele onschuldige stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het KMI verwacht maxima van 23 tot 27 graden bij een zwakke tot soms matige noordenwind. Aan de kust is het minder warm onder invloed van een zeebries.

Zondag en maandag duurt het zomerweer voort met maxima in het centrum van 28 tot 30 graden. Ook aan zee halen we dan 25 of 26 graden. Dinsdag vergroot mogelijk de kans op regen of onweer vanaf de Franse grens, maar dit moet nog bevestigd worden.

Meer over Ardennen

KMI

weer