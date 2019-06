Zomervakantie start met tropisch warm weekend HR

28 juni 2019

07u06

Bron: Belga 115 Weernieuws Vanmorgen zijn er enkele wolkenvelden mogelijk aan zee en langs de grens met Nederland, maar al snel wordt het overal zonnig. Het kwik klimt tot rond 23 of 24 graden aan zee en in de Hoge Venen, tot 26 of 27 graden in het centrum en tot rond 30 graden in de Gaume.

Vrijdagvond en -nacht is het helder, meldt het KMI. De minima liggen tussen 14 en 16 graden bij een zwakke wind.

Zaterdag wordt het zonnig en op de meeste plaatsen tropisch warm. De maxima liggen rond 29 graden in de Hoge Venen en aan zee en tussen 30 en 34 graden in de andere streken.

Zondag wordt het zonnig met eventueel wat onschuldige wolkjes. Op de meeste plaatsen wordt het iets minder warm, met maxima tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het oosten van het land. In het uiterste zuiden, in de Gaume, kan het kwik nog tot rond 30 graden klimmen.

Maandag krijgen we meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog. De maxima liggen rond 22-23 graden in het centrum.

Dinsdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden. Een beetje lokale neerslag is niet uitgesloten. Maxima rond 21 of 22 graden in het centrum.

Woensdag wordt het meestal zonnig met maxima rond 23 of 24 graden.