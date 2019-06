Zomervakantie start met tropisch warm weekend, maar mogelijk toch geen hittegolf HR TT

28 juni 2019

07u06

Bron: Belga 230 Weernieuws Het eerste echte vakantieweekend kondigt zich warm en zonnig aan. Vooral morgen stijgt het kwik tot boven 30 graden en wordt het zoeken naar een plekje in de schaduw. Volgende week krijgen we iets minder warme temperaturen. Dat meldt het KMI. Toch blijft het afwachten of er officieel sprake zal zijn van een hittegolf.

Deze namiddag blijft het helder en zomers warm. De maxima liggen rond 26 of 27 graden in de meeste streken. Lokaal kan het in het uiterste zuiden nog tot 29 of 30 graden warm worden. Aan zee steekt in de loop van de namiddag een zeebries op en op het strand liggen de maxima tussen 21 en 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. De minima liggen tussen 13 en 17 graden.

Morgen krijgen we opnieuw een zonovergoten en tropisch warme dag. Het blijft helder en met een zwakke tot soms matige wind uit zuidoostelijke richtingen kan het overal goed opwarmen. De maxima liggen tussen 30 graden aan het strand en in de Ardennen en 34 graden in de Kempen en de Maasvallei. Morgen blijft de warmte nog lang hangen. Het blijft daarbij helder.

Met de 30 graden die morgen vrijwel zeker overschreden zullen worden, zit de kans op een hittegolf er dik in, maar dan moet het vandaag wel minstens 25 graden worden in Ukkel. Van een officiële hittegolf is pas sprake als het vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden is, waarvan drie dagen boven de 30 graden worden gehaald.

Wordt het een hittegolf, dan zal die wellicht tot zondag blijven duren. Zondagochtend liggen de minima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 graden in de grote steden. De dag begint met veel zon maar later drijven er vooral hoge wolkenvelden het land binnen. Het blijft droog en het wordt zo’n 27 graden in het centrum. Aan zee is het veel koeler met maxima rond 21 graden, in Belgisch Lotharingen wordt het dan weer nog ruim 30 graden.

Volgende week

Pas vanaf maandag koelt het weer waarschijnlijk weer af. Maandag hangen er vrij veel wolkenvelden en bezuiden Samber en Maas kan er lokaal een buitje vallen. Het wordt zo’n 23 graden in het centrum.

In de loop van dinsdag drijven er vrij veel wolkenvelden over en lokaal is een buitje niet uitgesloten. Aan zee verwachten we de meeste zon. Maxima rond 22 graden in het centrum.

Woensdag is een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden in het centrum.

Donderdag is het droog en eerst zonnig. Later verschijnen er vooral over de noordelijke landshelft wat hoge wolkensluiers. Het wordt tijdelijk warmer met maxima rond 26 graden in het centrum.

Vrijdag verloopt droog en wisselend bewolkt. Het wordt flink koeler met maxima rond 21 graden.