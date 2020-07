Zomervakantie start met open hemelsluizen jv

01 juli 2020

06u42

Bron: belga 1 Weernieuws Deze voormiddag valt er veel neerslag over het centrum en noorden van het land en blijft het nog droog in Hoog-België. In de namiddag vooral over het oosten nog soms felle regen en kans op onweer.



De buien kunnen intens zijn, waardoor er kans is op overvloedige neerslag, en vergezeld zijn van onweer vooral in de zuidoostelijke landshelft. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 24 graden in het uiterste zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten en ruimt in de namiddag naar het westzuidwesten. In de Ardennen zijn winden mogelijk tot 60 km/u. Aan zee wordt de wind vrij krachtig tegen de avond en zijn winden mogelijk tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.

Vannacht verlaat de golvende storing ons land via het zuidoosten en wordt het overal opnieuw droog. Ook de opklaringen nemen tijdelijk toe. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee bij een meestal matige, over het oosten zwakke, zuidwestenwind.

Donderdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele lokale buien, vooral in de zuidoostelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 16 en 19 graden in de Ardennen en tussen 19 en 22 graden elders. Er waait een meestal matige, en aan de kust vrij krachtige wind uit westzuidwest tot west.

Vrijdag is er nog kans op enkele lokale buitjes in het binnenland met een afwisseling van opklaringen en zwaarbewolkte perioden. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met geleidelijk wat regen of motregen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zondag wordt het meestal droog bij een wisselende bewolking. Over het oosten is het soms nog zwaarbewolkt. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 20 en 24 graden.

Maandag in de voormiddag trekt een storing over ons land met kans op wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger met opklaringen vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. Dinsdag wisselen brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af met kans op enkele lokale buitjes. Het wordt frisser mer maxima tussen 17 en 20 graden.